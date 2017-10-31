«Селтик» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 31 октября, в Глазго на стадионе «Селтик Парк» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Селтик» — «Бавария».
Матч 31.11.2017 рассудит голландская бригада арбитров во главе с рефери Данни Маккели.
В данном розыгрыше Лиги чемпионов команды уже встречались: в 3-м туре группового этапа турнира «Бавария» уверенно обыграла шотландцев в родных стенах со счётом 3:0.
Лидером группы B после трёх туров является «ПСЖ», на счету которого 9 очков, на втором месте – «Бавария» с 6 очками в активе. Третью позицию занимает «Селтик» (3 очка), ни одного балла – у «Андерлехта».
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