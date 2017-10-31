Агент: прогресс братьев Миранчуков в «Локомотиве» — это заслуга Сёмина

Прогресс Антона и Алексея Миранчука в «Локомотиве» — это заслуга главного тренера Юрия Сёмина. Такого мнения придерживается агент футболистов Вадим Шпинёв.
«Конечно, приятно видеть Алексея и Антона в составе сборной России на ближайшие матчи. Радует, как и какое место занимает их команда, да и какую роль ребята играют в выступлении «Локо». Прогресс всей команды и братьев налицо.
Сегодня не хочется вспоминать все перипетии переговоров, но необходимо признать — ключевая роль в прогрессе Миранчуков принадлежит Юрию Сёмину. Именно его позиция, несмотря на давление, выпускать Алексея во второй половине прошлого сезона, его неоднократные беседы и с Алексеем, и с Антоном позволили нам увериться в правильности принятия решения ребятами остаться в «Локомотиве». Их игра в этом году только усилила это впечатление. Ребята отмечают кроме спортивного успеха невероятную атмосферу на тренировках и в раздевалке. Очевидно, что это всё помогает прогрессировать, кстати, не только молодым футболистам — вспомните, в каком состоянии прибыл Фарфан. А сейчас это просто зверь. Обращу внимание на маленький момент: к кому помчался Фарфан после второго забитого мяча? Правильно, к Юрию Павловичу. Это говорит о многом», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.