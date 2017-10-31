Слуцкий: матч против «Мидлсбро» — это серьёзный тест для «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура Чемпионшипа с «Мидлсбро». Российский специалист отметил, что это серьёзный тест для его команды.
«Это серьёзный тест для нас, впрочем, как и каждый матч. Не думаю, что между «Ноттингем Форест» («Халл» уступил в минувшем туре 2:3) и «Мидлсбро» большая разница. Это две хорошие команды. В последнем матче вы видели, что две команды создавали моменты, но одни их реализовали, а другие свой шанс упустили. В Чемпионшипе все игры непредсказуемые, потому что 90% команд почти одного уровня. «Халл» должен быть готов и сыграть как можно активнее», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Матч «Халл Сити» — «Мидлсбро» состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск.
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