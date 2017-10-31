«Манчестер Юнайтед» — «Бенфика»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 31 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика».
Матч 31.11.2017 рассудит литовская бригада арбитров во главе с рефери Гедиминасом Мажейкой.
В данном розыгрыше Лиги чемпионов команды уже встречались: в 3-м туре группового этапа турнира «красные дьяволы» добились выездной победы над «Бенфикой» со счётом 1:0. Единственным голом отметился Маркус Рашфорд.
После трёх туров в группе A лидирует «Манчестер Юнайтед», на счету которого 9 очков. На втором месте – «Базель» с 6 очками в запасе. Третью строчку занимает ЦСКА (3 очка), ни одного балла – у «Бенфики».