Почеттино: у Зидана есть качества для того, чтобы добиться успеха в Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» выразил мнение, что наставник мадридской команды Зинедин Зидан смог бы добиться успеха в английской Премьер-лиге.
«Посмотрите на Зидана, на его достижения. Логично предположить, что он мог бы добиться успеха в Премьер-лиге. На прошлой неделе ФИФА выбрала его лучшим тренером мира. Так почему нет? Решать ему. Но у него есть качества для того, чтобы добиться успеха в Англии или любой другой стране мира», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Зидан: не скажу, что не заслужил звания лучшего, но есть тренеры посильнее