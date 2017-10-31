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Пять фанатов «Севильи» пытались перепродать билеты на матч со «Спартаком»

31 октября 2017, вторник. 17:17 Футбол

«Севилья» на своём официальном сайте сообщила, что открыла дело против пяти владельцев абонементов, которые пытались перепродать билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Правонарушителей могут лишить абонементов на игры испанского клуба.

Напомним, что ранее УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков «Спартака» на гостевой сектор стадиона «Севильи». Причиной стало то, что в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи.

Матч «Севилья» — «Спартак» состоится завтра, 1 ноября, начало — в 22:45 мск.

Закончилась продажа билетов на матч «Севилья» — «Спартак»
Источник: Официальный сайт ФК "Севилья" Сообщить об ошибке
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ФК Севилья ФК Спартак Болельщики — Футбол
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