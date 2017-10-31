Фарфан стал MVP 15-го тура РФПЛ, Алексей Миранчук — MVP октября

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан MVP 15-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял партнёр перуанца по команде Алексей Миранчук, третье — форвард «Краснодара» Фёдор Смолов.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Фарфан набрал 12 баллов. Также португалец получил по три очка от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 18 баллов, Миранчук — 11, Смолов — 9.
На звание MVP 15-го тура РФПЛ также претендовали: Давид Юрченко («Тосно»), Фернандо («Спартак») и Ондржей Ванек («Уфа»).
MVP октября признан Алексей Миранчук, набравший 23 балла. Второе место занял Джефферсон Фарфан (18), третье — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (17).