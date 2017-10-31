Клопп: «Энфилд» всегда должен быть крепостью

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором», а также рассказал о ситуации с травмированными игроками. Матч состоится 1 ноября в Англии, начало — в 22:45 мск.
«После 7:0 в Мариборе люди не ждут многого от соперника, но моя задача — гарантировать, что команда была собрана на 100%. „Энфилд“ всегда должен быть крепостью, а это значит, надо выигрывать домашние матчи. В предыдущем матче с „Марибором“ всё сложилось удачно. Мы быстро забили второй, третий и четвёртый мячи, но за этим последовал провальный матч с „Тоттенхэм Хотспур“. „Марибор“ всегда будет крепким футбольным клубом.
Не уверен на 100%, что Деян Ловрен и Фил Коутинью будут готовы к игре. Пока сказать ничего не могу. У Роберто Фирмино были судороги после матча с «Хаддерсфилдом», так что в последние дни он тренировался осторожно. Решим по составу завтра", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.