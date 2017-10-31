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Хайнкес: «Бавария» не позволит «Селтику» себя удивить

31 октября 2017, вторник. 19:08 Футбол

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от выездного матча с «Селтиком» в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче мюнхенцы обыграли соперника на своём поле со счётом 3:0.

«Родные болельщики на домашнем стадионе окажут „Селтику“ отличную поддержку. Однако баварцы уже давно привыкли играть в таких условиях. Мы не позволим себя удивить. Несколько футболистов выбыли на долгий срок, но у нас по-прежнему достаточно уровня», — сказал Хайнкес.

Матч «Селтик» — «Бавария» начнётся сегодня в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Селтик Юпп Хайнкес
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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