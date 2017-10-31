Хайнкес: «Бавария» не позволит «Селтику» себя удивить

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от выездного матча с «Селтиком» в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче мюнхенцы обыграли соперника на своём поле со счётом 3:0.
«Родные болельщики на домашнем стадионе окажут „Селтику“ отличную поддержку. Однако баварцы уже давно привыкли играть в таких условиях. Мы не позволим себя удивить. Несколько футболистов выбыли на долгий срок, но у нас по-прежнему достаточно уровня», — сказал Хайнкес.
Матч «Селтик» — «Бавария» начнётся сегодня в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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