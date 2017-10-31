БАТЭ подаст иск на болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиги Европы

Белорусский БАТЭ подаст иск на болельщика, выбежавшего на поле в матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (2:4), и передаст все деньги на благотворительность. Во время матча, состоявшегося 28 сентября, на поле «Борисов-Арены» выбежал болельщик. За это нарушение белорусский клуб был оштрафован УЕФА на € 5 тыс. Штраф был уплачен БАТЭ в полном объёме.
«Наш клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму. Подобная практика в истории БАТЭ уже была. Тем не менее возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдёт на благотворительность.
ФК БАТЭ хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.