Министр спорта МО: специально поселили Месси и Роналду рядом на время ЧМ-2018

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о решении сборной Португалии выбрать подмосковное Кратово в качестве базы на время чемпионата мира 2018 года.
«Мы с коллегами из Португальской футбольной федерации осмотрели не одну тренировочную площадку в Московской области. В итоге их выбор пал на учебно-тренировочный центр «Сатурн», который находится в Кратово. Там сборная Португалии сможет не только тренироваться, но и жить. Для нас, честно говоря, выбор португальцев не стал неожиданностью. Мы изначально говорили, что в нашем регионе будут располагаться топ-сборные.
Что касается самого «Сатурна», то центр обладает всеми необходимыми для тренировок условиями. Имею в виду поля, тренажёрный зал, бассейн, комфортные номера. Когда-то здесь тренировались такие именитые футболисты, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, а теперь приедут Криштиану Роналду и Пепе. Кстати, неподалёку от них, в Бронницах, будет расположена сборная Аргентины. Специально поселили главных антагонистов – Месси и Роналду — рядом, чтобы подогреть дух соперничества», — сказал министр в эксклюзивном интервью «Чемпионату».