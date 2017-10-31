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Тарханов: если арбитр несколько раз грубо ошибся, его вообще надо убирать

31 октября 2017, вторник. 19:37 Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил мнение, что арбитры, допускающие грубые ошибки, должны надолго отстраняться от работы на матчах РФПЛ.

«Сейчас протестов не подают. Судейский департамент рассматривает работу арбитров, после чего может наказать их пропуском матчей. Но наказания должны быть суровыми, если арбитр несколько раз грубо ошибся, то его вообще надо убирать, а у нас их отстраняют на две-три игры, а потом они опять судят.

Вот Еськов начудил на матче в Питере, а он продолжает судить, и всё нормально. Безнаказанность всегда создаёт проблемы», — цитирует Тарханова ТАСС.

Тарханов выразил мнение, что в матче 15-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1) пенальти в ворота екатеринбургской команды был назначен ошибочно.

«Нам и в Краснодаре ни за что дали пенальти, мы там два очка потеряли, не было никакого пенальти и в матче с „Ахматом“, хорошо, что они не забили. Не знаю, что делать с судьями. Я в принципе знаю, как это делается, я прошёл эту школу в ЦСКА на протяжении двух лет подряд, в „Крыльях Советов“. Только подобрался к медалям, и сразу начинаются проблемы с судьями, глупые ошибки арбитров», — заявил наставник «Урала».

«Я говорю о судействе только тогда, когда ошибаются явно. В матче с „Амкаром“ арбитр явно ошибся дважды. Сначала дал пенальти, а потом не удалил игрока, который махнул так, что чуть не сломал мальчика нашего. Мог бы хоть показать ему жёлтую карточку, которая стала бы для этого игрока второй, но вообще это была прямая красная карточка. Вот удалили Константина Кучаева из ЦСКА — он нарушил правила где-то в борьбе, ему сразу вторую карточку дали, а здесь за это ничего не дали», — сказал Тарханов.

Тарханов: понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Урал Александр Тарханов Алексей Еськов Футбольное судейство
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31 октября 2017, вторник
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