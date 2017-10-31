ЦСКА проиграл «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы выйти из группы

ЦСКА U19 на выезде проиграл «Базелю» U19 в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Базеле на резервном поле стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 4:2 в пользу швейцарцев.
В первом тайме комфортное преимущество «Базелю» обеспечили голы Ноа Окафора и Доминика Шмида. На 73-й минуте Иван Олейников отыграл один мяч, после чего хозяева опять забили два мяча. На 87-й минуте второй гол в составе москвичей забил Виталий Жиронкин.
ЦСКА потерпел четвёртое подряд поражение и потерял шансы выйти из группы.
Таблица группы А после четырёх туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 8 очков; 2. «Базель» — 7; 3. «Бенфика» — 6; 4. ЦСКА — 0.