Делегат УЕФА считает, что в игре «Амкар» — «Урал» пенальти был назначен ошибочно

Делегат УЕФА Леонид Калошин разобрал спорные судейские эпизоды в матче 15-го тура РФПЛ «Амкар» — «Урал» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитра Игоря Федотова.
«На 21-й минуте назначен пенальти в ворота „Урала“. На одном из повторов понятно, что лучшим решением было бы продолжить игру. Также можно было дать свисток в другую сторону, но назначать пенальти в таких случаях ни в коем случае нельзя.
На 86-й минуте был высокий уровень жёсткости, и Огуде больше заслуживал вторую жёлтую карточку за удар соперника ногой, чем Кучаев, который был удалён в другом матче. Моё мнение — игрока „Амкара“ следовало удалить», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».
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