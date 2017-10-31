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Делегат УЕФА считает, что в игре «Амкар» — «Урал» пенальти был назначен ошибочно

31 октября 2017, вторник. 20:39 Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин разобрал спорные судейские эпизоды в матче 15-го тура РФПЛ «Амкар» — «Урал» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитра Игоря Федотова.

«На 21-й минуте назначен пенальти в ворота „Урала“. На одном из повторов понятно, что лучшим решением было бы продолжить игру. Также можно было дать свисток в другую сторону, но назначать пенальти в таких случаях ни в коем случае нельзя.

На 86-й минуте был высокий уровень жёсткости, и Огуде больше заслуживал вторую жёлтую карточку за удар соперника ногой, чем Кучаев, который был удалён в другом матче. Моё мнение — игрока „Амкара“ следовало удалить», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».

Калошин: эпизод с Кверквелией и Ригони — самый сложный момент первого круга РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Урал Игорь Федотов Футбольное судейство
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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