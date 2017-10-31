Калошин: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Уфы» после падения М'Вилы

Делегат УЕФА Леонид Калошин заявил, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Уфы» после падения в штрафной полузащитника «Рубина» Янн М'Вилы.
«На 60-й минуте М'Вила падает в штрафной соперника. Это 100-процентный фол, и судья ошибочно не назначил пенальти. Был толчок.
Игрок «Рубина» не стал спорить, потому что не хотел получать жёлтую карточку", — заявил Калошин в эфире программы «Свисток».
Напомним, что матч завершился поражением казанской команды в гостях со счётом 1:2. Победный мяч «Уфа» забила на 89-й минуте.
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