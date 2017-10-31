«Динамо СПб» обратится в РФС по поводу судейства матча с «Зенитом-2»

«Динамо СПб» выразило недовольство работой судейской бригады Кирилла Левникова в матче 20-го тура ФНЛ с «Зенитом-2» (3:3). Как сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды, она готовит обращение в Департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой дать оценку судейским решениям в этом матче.
Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео со спорными эпизодами встречи, сопроводив его таким комментарием: «Вместо пенальти на 80-й минуте в ворота „Зенита-2“ был назначен пенальти на 85-й минуте в наши ворота. Цена ошибки — два очка (спасибо Кулишеву (сравнявшему счёт на 91-й минуте. — Прим. «Чемпионата»), что не три) и место в зоне „стыков“.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Динамо СПб».
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