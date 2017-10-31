«Аль-Ахли» отменил тренировку из-за огромного количества людей, пришедших на неё

Финалист африканской Лиги чемпионов египетский клуб «Аль-Ахли» был вынужден отменить тренировку в Каире во вторник из-за того, что слишком большое количество болельщиков пришли посмотреть на неё, сообщает BBC Sport.
В первом матче финала африканской Лиги чемпионов «Аль-Ахли» 28 октября сыграл вничью 1:1 с марокканской командой «Видад».
Ответная игра, по итогам которой и определится обладатель трофея, состоится 4 ноября в Марокко.
Отметим, что «Аль-Ахли» в ближайшую субботу может выиграть Лигу чемпионов в рекордный девятый раз.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» 101 Great Goals.
Казни египетские. За что фанатов приговорили к смерти
Клубы снимаются с турнира, а фанаты убивают друг друга и полицейских. 11 ультрас будут казнены. Что происходит?