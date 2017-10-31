Калошин: не знаю, за что судья назначил пенальти в матче «Динамо» — «Тосно»

Делегат УЕФА Леонид Калошин в эфире программы «Свисток» прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «Тосно» в матче 15-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:0).
«На 59-й минуте был динамичный момент. На мой взгляд, следовало продолжить игру, поскольку в штрафной был нормальный контакт. Не знаю, за что судья назначил пенальти. Нападающий тоже выставлял руку вперёд. Дальше арбитр должен был удалять Маркова, который проявил агрессию, не согласившись с решением. Раз нет даже жёлтой за такой эпизод, то это сигнал игрокам, что им можно делать с судьёй всё что им хочется», — заявил Калошин.
Эпизод с пенальти в ворота «Тосно» можно посмотреть на канале клуба в YouTube.
Эксперт также разобрал эпизод с пенальти, который был назначен в ворота «СКА-Хабаровск» в матче с «Краснодаром» (1:4).
«На 79-й минуте был назначен пенальти в пользу „Краснодара“ за игру рукой. Рука защитника находилась высоко, была в неестественном положении, и сомнений быть не должно. Считаю решение судьи правильным. Можно поспорить, заслуживает ли фол жёлтой карточки», — заявил Калошин.