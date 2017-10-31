Мутко: пять городов ЧМ-2018 завершили подготовку к турниру

Пять городов полностью завершили подготовку объектов чемпионата мира — 2018. Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Екатеринбурге.
Об этом сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко по итогам совещания с представителями городов-организаторов мирового первенства.
«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и чётко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», – отметил вице-премьер.
Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии, сообщает Welcome2018.
Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты ФИФА.
ЧМ пройдёт с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.