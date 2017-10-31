ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Базелем»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».
Восстановившийся от травмы полузащитник Алан Дзагоев остался в запасе, а защитник Марио Фернандес появится на поле с первых минут.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Дзагоев, Набабкин, Жамалетдинов, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — ЦСКА. Начало — в 22:45 мск.
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