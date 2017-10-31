Стал известен стартовый состав «Базеля» на матч с ЦСКА

«Базель» объявил стартовый состав на домашний матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».
«Базель»: Вацлик, Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи, Зуффи, Штеффен, Джака, Петретта, Эльюнусси, Оберлин.
Запасные: Сальви, Франссон, Ди, Аети, Риверос, Иттен, Буа.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — ЦСКА. Начало — в 22:45 мск.
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