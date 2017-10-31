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Семака пригласили на слушания о грудном вскармливании в Общественной палате РФ

31 октября 2017, вторник. 21:45 Футбол

Комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации пригласила главного тренера «Уфы» Сергея Семака принять участие в общественных слушаниях «Сохраним грудное вскармливание» и выступить на тему слушаний.

Мероприятие состоится 8 ноября в 11:00 в Общественной палате РФ. В рамках указанной темы планируется обсуждение популяризации, защиты и продвижения грудного вскармливания детей до года как основы профилактики заболеваний и охраны детского здоровья.

Фотографию письма, которое пришло Семаку, предоставила пресс-служба «Уфы».

Семака пригласили на слушания о грудном вскармливании в Общественной палате РФ

Семака пригласили на слушания о грудном вскармливании в Общественной палате РФ

Семак получил премию за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Уфа Сергей Семак Фото
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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