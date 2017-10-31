«МЮ» — «Бенфика»: 20-летний Мактоминай впервые выйдет в старте в матче ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики» на матч группового этапа Лиги чемпионов. В стартовом составе хозяев появится 20-летний полузащитник Скотт Мактоминай, для которого это будет дебютный выход в основе в матче ЛЧ.
«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Бейи, Смоллинг, Блинд, Матич, Мактоминай, Лингард, Мата, Марсьяль, Лукаку.
«Бенфика»: Свилар, Дуглас, Гримальдо, Жардел, Диаш, Фейса, Пицци, Аугусто, Сальвио, Гонсалвеш, Хименес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:45 мск.