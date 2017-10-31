Каррера: топ-игрок Глушаков или нет, скажу ему лично

Главного тренера «Спартака» Массимо Карреру на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» спросили, считает ли он полузащитника красно-белых Дениса Глушакова топ-игроком.
«О том, какой игрок Глушаков, топ или нет, скажу ему лично. Обычно я не обсуждаю игроков ни с кем», — передаёт слова итальянца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Ранее Глушаков дал интервью, в котором заявил по поводу Карреры следующее: «Он хороший специалист, но не сказал бы, что это топ-тренер, при всём уважении».