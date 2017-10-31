Тренер «Базеля»: мы ещё ничего не добились, нужно побеждать ЦСКА

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от домашнего матча с ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Сегодня в стартовом составе Оберлин, а не Аети, поскольку нам важна скорость. Дзагоев — ключевая фигура в атаке ЦСКА, и нам следует быть очень осторожными, если он выйдет на поле.
Конечно, я бы согласился на текущее положение в турнирной таблице сразу после жеребьёвки. Однако мы ещё ничего не добились. Устроит ли ничья? Нужно побеждать», — сказал Вики в интервью перед матчем.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — ЦСКА.