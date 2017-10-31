Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави забил гол на 39-й секунде домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
Вратарь римлян Алисон Бекер быстро начал атаку, Коларов получил мяч в центре поля и с фланга выполнил заброс к штрафной площади на Джеко, Эдин головой сбросил мяч на Эль-Шаарави, который отличным ударом поразил дальний угол ворот.
Этот гол стал самым быстрым в истории «Ромы» в Лиге чемпионов. Прежний рекорд принадлежал полузащитнику Мохамеду Салаху, который сейчас выступает за «Ливерпуль» (1 минута 41 секунда).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Челси».
Видео гола Эль-Шаарави можно посмотреть в «Твиттере».