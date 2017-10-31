Капитан «Томи» Войдель уходит из клуба по семейным обстоятельствам

Полузащитник и капитан «Томи» Роман Войдель покидает клуб по семейным обстоятельствам, сказал корреспонденту главный тренер Валерий Петраков.
«Роман Войдель покидает команду. По семейным обстоятельствам он разрывает контракт, больше его с нами не будет. Это окончательно», — цитирует Петракова «В Томске».
32-летний Войдель является воспитанником липецкого «Металлурга», откуда в 2007 году перебрался в «Луч-Энергию». Позже выступал за «Балтику», «Шинник», «Уфу», «Ротор» и «Армавир». В июле 2017 года подписал контракт с «Томью» и с первого же матча стал капитаном томичей.
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