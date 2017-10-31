Братья Березуцкие достигли отметки в 1000 матчей на двоих за ЦСКА

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» стал для Василия Березуцкого 511-м в составе ЦСКА, а его брат Алексей проводит 489-ю игру в составе «армейцев». Таким образом, 35-летние братья достигли отметки в 1000 матчей на двоих в составе ЦСКА, учитывая все турниры.
Братья Березуцкие дебютировал за красно-синих в 2002 году: Василий — в июле, Алексей — в мае.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — ЦСКА. Идёт первый тайм, «армейцы» проигрывают — 0:1.
Братья Березуцкие от «А» до «Я». Алексею и Василию — 35 лет
На двоих братьям Березуцким уже 70 лет. Поздравляем лидеров ЦСКА и рассказываем об их карьере в формате азбуки.