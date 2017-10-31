Свилар — самый молодой автор автогола и отбитого пенальти в Лиге чемпионов

Голкипер «Бенфики» Миле Свилар на 15-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля.
Бельгиец стал самым молодым голкипером, отразившим пенальти в матче Лиги чемпионов, — 18 лет и 65 дней.
В конце первого тайма мяч попал в штангу после удара Неманьи Матича, затем отскочил в спину Свилару и залетел в створ. На вратаря был записан автогол. Свилар стал также самым молодым игроком, который отметился автоголом в матче Лиги чемпионов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика». После первого тайма «МЮ» выигрывает — 1:0.