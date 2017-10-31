Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»

В первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Барселоной» на стадионе в Греции произошёл интересный эпизод.
Когда нападающий сине-гранатовых Лионель Месси собирался подавать угловой, к нему подбежал болельщик. Он обнял аргентинца, поцеловал его и вернулся на трибуну, сообщат Marca. При этом никто из работников стадиона не остановил мужчину и игра продолжилась как ни в чём не бывало.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» — «Барселона». Идёт второй тайм, счёт не открыт.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Marca.
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