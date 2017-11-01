«Халл Сити» проиграл «Мидлсбро» в домашнем матче Чемпионшипа

«Халл Сити», выступающий под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, потерпел поражение в домашнем матче 15-го тура Чемпионшипа с «Мидлсбро».
В первом тайме гости добились преимущества в два мяча благодаря результативным ударам Мартина Брайтвайта и Бритта Ассомбалонги. Хозяева смогли ответить лишь голом Камила Гросицки на 72-й минуте. Ближе к концу встречи защитник «Халла» Майкл Гектор получил красную карточку, после чего игрок гостей Грант Лидбиттер реализовал пенальти и установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Мидлсбро».
«Халл Сити» занимает промежуточное 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 16 очков. «Мидлсбро» идёт на 7-й строчке с 23 очками.