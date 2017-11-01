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«Халл Сити» проиграл «Мидлсбро» в домашнем матче Чемпионшипа

1 ноября 2017, среда. 00:42 Футбол

«Халл Сити», выступающий под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, потерпел поражение в домашнем матче 15-го тура Чемпионшипа с «Мидлсбро».

В первом тайме гости добились преимущества в два мяча благодаря результативным ударам Мартина Брайтвайта и Бритта Ассомбалонги. Хозяева смогли ответить лишь голом Камила Гросицки на 72-й минуте. Ближе к концу встречи защитник «Халла» Майкл Гектор получил красную карточку, после чего игрок гостей Грант Лидбиттер реализовал пенальти и установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Мидлсбро».

«Халл Сити» занимает промежуточное 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 16 очков. «Мидлсбро» идёт на 7-й строчке с 23 очками.

Англия - Чемпионшип. 15-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1 : 3
Мидлсбро
Мидлсбро
0:1 – Брайтвайт – 13, 0:2 – Ассомбалонга – 36, 1:2 – Гросицки – 72, 1:3 – Лидбиттер – 85 (пен)
Удаления: Гектор, 83 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мидлсбро Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
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