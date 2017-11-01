Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет играть на ничью в матче с «Наполи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не собирается играть на ничью в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», несмотря на то, что «горожанам» достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе путёвку в плей-офф.
«Почему мы должны играть на ничью, когда можем играть на победу? Мы постараемся выиграть матч против „Наполи“, как мы сделали это в Вест Бромвиче.
Страха нет, только большое уважение к игре «Наполи». Это просто игра, поэтому страха никогда быть не должно.
Мы должны помнить, что мы очень молодой клуб в Европе, у нас нет такой истории, как у «Ювентуса», «Милана», «Баварии», «Барселоны» и «Реала». У нас есть только четыре игрока, которые играли на этом уровне и много молодых футболистов. Завтра перед нами будет стоять важная новая задача — постараться стать лучше и вырасти как клуб", — цитирует Гвардиолы ESPN FC.