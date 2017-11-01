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«Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча с «Севильей»

1 ноября 2017, среда. 01:11 Футбол

«Спартак» в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от покупки билетов с рук, а также не использовать пиротехнику во время игры. Напомним, что гостевой сектор на матче в Севилье будет закрыт по решению УЕФА.

«Уважаемые болельщики! 1 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Спартак». Накануне игры состоялось совещание по безопасности с участием офицера по безопасности УЕФА, представителей «Севильи» и «Спартака». В ходе него была предоставлена чрезвычайно важная информация для наших болельщиков. А именно, в день матча билеты в кассах продаваться не будут. Ранее билеты на эту встречу продавались испанским клубом только держателям абонементов. Все билеты именные. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Это будет сделано для того, чтобы сверить персональные данные болельщика с фамилией, указанной на билете. Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.

Болельщикам, находящимся как на стадионе, так и за его пределами, убедительная просьба-соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламента УЕФА, и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для «Спартака» гораздо более серьёзными санкциями», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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