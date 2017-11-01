Пономарёв: второй тайм матча с «Базелем» – лучший в сезоне для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал волевую победу «армейцев» над «Базелем» (2:1) в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Первый тайм – провальный, а второй – завальный. Как ЦСКА увеличил скорости, так швейцарцы и стали проваливаться, они не привыкли к темповой игре. В первом тайме катали мяч, катали, и накатали на 0:1. Хорошо, во втором взвинтили темп, Вернблума подвинули вперёд, Кучаев неплохо себя почувствовал. ЦСКА почему-то в гостях играет агрессивнее, чем дома. Может, им лучше в гостях играть?
Я не ожидал такого. В первом тайме думал: всё, сгорели к чёртовой матери. Слава богу, пересилили себя и перебороли. Второй тайм – лучший в сезоне для ЦСКА. С «Бенфикой» играли на везение, а тут на мастерстве», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Панковым.