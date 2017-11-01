Дзагоев: Сухи по-спартаковски помог ЦСКА, он тронул мяч, я вышел один на один

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Базелем» (2:1) в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что Дзагоев, вернувшийся в строй после травмы, вышел на замену после первого тайма и на 65-й минуте сумел сравнять счёт.
«Было холодно, но ничего. Главное, что победили, а остальное неважно. С ногой у меня всё, в принципе, нормально, а что касается самого состояния, то я уже на 75-й минуте язык выкинул. Я бы не смог провести весь матч, сыграл 20 минут, и это даже больше, чем я мог.
Мой гол? Я Понтусу сказал: „Ассист плюс гол, красавчик“. Он ответил, что не касался мяча, когда я забивал. Мне показалось, что он касался. Натхо отдал Понтусу, мяч задел защитник. У Сухи (бывшего защитника «Спартака». — Прим. «Чемпионата») две голевые передачи? Что сказать. По-спартаковски помог нам. Он тронул мяч, я вышел один на один. Видел, что вратарь уже чуть завалился. Побоялся поднимать мяч высоко. Что ни делается — всё к лучшему, но на самом деле нужно было лучше исполнять», — заявил Дзагоев в эфире «Все на матч».
Дзагоев также высказался о шансах «армейцев» на выход из группы. «До этого мы уже пару раз оказывались в такой ситуации. Давайте не будем загадывать. Впереди сложный матч с „Бенфикой“, а там уже видно будет. Даже не хочется ничего говорить. Нужно выходить и добираться положительного результата. Всё, что от нас зависит, мы сделаем. Я уже почти 10 лет в команде. ЦСКА отличает боевой характер, который у нас был, есть и будет», — заявил футболист.
Гол Дзагоева можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.