Гончаренко: не согласен, что обойма ЦСКА — это 13-14 человек

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды над «Базелем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Нашей задачей было сбросить оковы, поскольку терять нечего. Чувствовалось, что можем переломить ход поединка. „Базель“ показался достаточно уставшим. Может быть, у них был короткий цикл. Но в любом случае мы нашли в себе силы, чтобы изменить ход поединка.
Не могу согласиться с тем, что у ЦСКА обойма 13-14 человек. У нас даже Гордюшенко выходил, которого сегодня не было в заявке, тот же Чалов. Это стереотип о 13-14 игроках. У нас достаточно много футболистов сыграло в этом сезоне. По мере возможностей мы стараемся делать ротацию. Как-то распределяем эту нагрузку, чтобы держать на высоком уровне как можно больше матчей.
Ключевые решения по ходу матча? В первую очередь отмечу место Головина в центре поля. Что касается Понтуса, то по итогам первого матча было принято решение, что если мы такими длинными передачами играем, то центр обороны достаточно уязвим. Поэтому мы это тоже попробовали использовать. Конечно, креатив Дзагоева тоже никуда не делся. Он постоянно находится в движении, находит лазейки в обороне», — сказал Гончаренко в эфире программы «Все на матч».