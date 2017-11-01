100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гончаренко: не согласен, что обойма ЦСКА — это 13-14 человек

1 ноября 2017, среда. 01:36 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды над «Базелем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нашей задачей было сбросить оковы, поскольку терять нечего. Чувствовалось, что можем переломить ход поединка. „Базель“ показался достаточно уставшим. Может быть, у них был короткий цикл. Но в любом случае мы нашли в себе силы, чтобы изменить ход поединка.

Не могу согласиться с тем, что у ЦСКА обойма 13-14 человек. У нас даже Гордюшенко выходил, которого сегодня не было в заявке, тот же Чалов. Это стереотип о 13-14 игроках. У нас достаточно много футболистов сыграло в этом сезоне. По мере возможностей мы стараемся делать ротацию. Как-то распределяем эту нагрузку, чтобы держать на высоком уровне как можно больше матчей.

Ключевые решения по ходу матча? В первую очередь отмечу место Головина в центре поля. Что касается Понтуса, то по итогам первого матча было принято решение, что если мы такими длинными передачами играем, то центр обороны достаточно уязвим. Поэтому мы это тоже попробовали использовать. Конечно, креатив Дзагоева тоже никуда не делся. Он постоянно находится в движении, находит лазейки в обороне», — сказал Гончаренко в эфире программы «Все на матч».

Съели?! ЦСКА оказался «Базелю» не по зубам
ЦСКА выигрывает второй выездной матч Лиги чемпионов подряд. Вы верили?!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
01:53 Тренер «Карабаха»: игра с «Атлетико» в меньшинстве помогла нашему прогрессу
01:48 Бабаев: после первого тайма расценивали ход матча довольно пессимистично
01:44 Сухи: я сыграл не лучшим образом, когда ЦСКА забивал второй гол, и разочарован
01:42 Р. Гусев: ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды
01:38 Гончаренко: ЦСКА ещё раз показал, что у нас всё в порядке с характером
01:36 Гончаренко: не согласен, что обойма ЦСКА — это 13-14 человек
01:30 Бускетс: из 100 матчей, в которых играем так, как играли в Греции, выигрываем 95
01:21 Дзагоев: Сухи по-спартаковски помог ЦСКА, он тронул мяч, я вышел один на один
01:14 Пономарёв: второй тайм матча с «Базелем» – лучший в сезоне для ЦСКА
01:13 Вернблум: возвращение Дзагоева позволило добиться успеха в матче с «Базелем»
01:11 «Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча с «Севильей»
00:53 «Барселона» не забила в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года
00:44 Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет играть на ничью в матче с «Наполи»
00:42 «Халл Сити» проиграл «Мидлсбро» в домашнем матче Чемпионшипа
00:38 «ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:38 «Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»
00:38 «Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции
00:36 ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
31 октября 2017, вторник
23:55 Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
23:45 Свилар — самый молодой автор автогола и отбитого пенальти в Лиге чемпионов
23:40 Каррера: фанатов «Спартака» будет очень не хватать в гостевом матче с «Севильей»
23:30 Братья Березуцкие достигли отметки в 1000 матчей на двоих за ЦСКА
23:27 Давид Сильва: каждую ночь молюсь за победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:17 Капитан «Томи» Войдель уходит из клуба по семейным обстоятельствам
23:01 Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге чемпионов
23:01 Фанатов «Наполи» и «Манчестер Сити» не пустят на матч с ремнями
22:49 Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов
22:46 Тренер «Базеля»: мы ещё ничего не добились, нужно побеждать ЦСКА
22:26 Каррера: топ-игрок Глушаков или нет, скажу ему лично
22:22 Каррера: «Спартак» должен забыть, что было в матче с «Севильей» в Москве
22:21 Вертонген: не променял бы Кейна ни на одного игрока
22:15 Комбаров: надеемся, болельщикам «Спартака» удастся попасть на стадион
21:57 «МЮ» — «Бенфика»: 20-летний Мактоминай впервые выйдет в старте в матче ЛЧ
21:51 Решак: годы идут, а Месси не устаёт побеждать
21:45 Семака пригласили на слушания о грудном вскармливании в Общественной палате РФ
21:42 Стал известен стартовый состав «Базеля» на матч с ЦСКА
21:35 Судья завершил матч «Толука» — «Монаркас Морелия» за секунду до гола Баррьентоса
21:33 «Рома» — «Челси»: Канте нет в заявке, Фабрегас проведёт 100-й матч в ЛЧ
21:31 ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Базелем»
21:09 Мутко: пять городов ЧМ-2018 завершили подготовку к турниру
20:58 Калошин: не знаю, за что судья назначил пенальти в матче «Динамо» — «Тосно»
20:54 «Аль-Ахли» отменил тренировку из-за огромного количества людей, пришедших на неё
20:48 «Динамо СПб» обратится в РФС по поводу судейства матча с «Зенитом-2»
20:48 Калошин: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Уфы» после падения М'Вилы
20:39 Делегат УЕФА считает, что в игре «Амкар» — «Урал» пенальти был назначен ошибочно
Все новости RSS
Партнерский контент