Гончаренко: ЦСКА ещё раз показал, что у нас всё в порядке с характером

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Базелем» в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
«Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе, хотя в первом тайме сложно было сказать, что такое могло быть. Команда ещё раз показала, что у неё всё в порядке с характером. Благодаря изменению позиций многих футболистов нам удалось улучшить нашу атаку. Доволен действиями Дзагоева и Головина в центре поля, сменой позиций Васи Березуцкого и Васина. Всё пошло в копилку. Мы довольны победой.
В первом тайме сегодняшнего матча команда была закрепощённой. Нашей задачей во втором тайме было сыграть раскрепощённо, улучшить контроль мяча и создать большее количество игровых моментов. Вернблум оказывал давление на фланговых подачах, много пользы принёс, оказывал давление. То же самое он делает, когда играет в центре поля.
Качество поля? И мы скользили, и игроки «Базеля» скользили. Претензий к газону и полю быть не может. Во втором тайме команда отреагировала на ту теорию, которую мы вчера провели", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.