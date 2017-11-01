Р. Гусев: ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал выездную победу «армейцев» в групповом этапе Лиги Чемпионов над «Базелем» (2:1), выделив вернувшегося после травмы хавбека Алана Дзагоева.
«Во втором тайме действовали здорово. Выход Алана Дзагоева улучшил игру. ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды. Естественно, когда он на поле, команда играет лучше. Алан является лидером сегодняшней команды.
После первого тайма думал, что проиграем. Не знаю, что конкретно сказал Гончаренко в перерыве футболистам, но изменения он сделал очень качественные. К молодёжи сегодня вопросов нет. Кучаев отлично проявил себя на поле. Думаю, что он созрел для статуса полноценного игрока основы. Остальным ребятам нужно брать пример", — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.