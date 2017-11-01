Бабаев: после первого тайма расценивали ход матча довольно пессимистично

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выездную победу «армейцев» в групповом этапе Лиги Чемпионов над «Базелем» (2:1).
«Мы добились очень важной победы. Проявили себя абсолютно все. После первого тайма довольно пессимистично расценивали ход матча, но ребята справились. Впереди ещё много матчей, думаю, многое может поменяться», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Подопечные Виктора Гончаренко благодаря этой победе сумели сравняться с занимающим второе место «Базелем» по количеству очков (по 6). Лидирует в группе А «Манчестер Юнайтед» — 12 очков.
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