Куртуа: не знаю, куда пропал бойцовский дух «Челси»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от «Ромы» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Знали, что „Рома“ мощно начнёт матч, и должны были дать ей отпор. Однако не прошло и минуты со стартового свистка, как последовал мощнейший удар от Эль-Шаарави. Нам не повезло с этим быстрым пропущенным голом. Второй мяч „Ромы“ — это тоже в определённой степени невезение. Я крикнул в сторону Рюдигера, и Эль-Шаарави в этом эпизоде оказался быстрее, забив гол. Не знаю, куда пропал наш бойцовский дух и настрой. Это непозволительно. Надо собраться в следующем матче», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА со ссылкой на телеканал BT Sport.
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