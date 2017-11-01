Бензема — Линекеру: трудно принять критику экс-футболистов, ставших журналистами

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на язвительные комментарии экс-форварда сборной Англии Гари Линекера в свой адрес. Линекер ранее назвал Бензема переоценённым футболистом и сравнил его с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном, отдав предпочтение англичанину.
«Мне трудно принять критику экс-футболистов, которые стали журналистами и теперь выливают свою ненависть, хотя ранее испытывали те же проблемы. Но теперь они даже не думают о том, чтобы выразить солидарность. Очень жаль», — приводит слова Бензема AS.