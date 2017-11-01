Дзагоев признан лучшим игроком матча «Базель» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев был признан лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» на выезде встречались с «Базелем», сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА. Дзагоев, недавно восстановившийся после травмы, вышел на поле в перерыве при счёте 1:0 в пользу «Базеля», заменив Витиньо. Алан забил гол на 66-й минуте.
Подопечные Виктора Гончаренко благодаря этой победе сумели сравняться с занимающим второе место «Базелем» по количеству очков (по 6). Лидирует в группе А «Манчестер Юнайтед» — 12 очков.
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