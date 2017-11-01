Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Витория: «Бенфика» переживает этап, который был бы сложным для любой команды

1 ноября 2017, среда. 02:20 Футбол

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Результат, конечно, огорчает, особенно если учесть, как мы пропускали эти голы. Сейчас мы переживаем этап, который был бы сложным для любой команды, но мы всегда понимали, что именно мы должны делать в этом матче. Обычно победы приносила нам другая тактика, но сегодня решили сыграть именно так: насытить центральную зону, чтобы лишить „МЮ“ возможности создавать моменты. Впрочем, они всё равно забили, а мы — нет. Поздравляю „Юнайтед“, а мы продолжим стараться», — приводит слова Витории официальный сайт УЕФА.

Пока Месси мучился в Греции, Неймар продолжил голевую серию в ЛЧ
«ПСЖ» и «Бавария» досрочно выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона» и «Атлетико» сенсационно теряют очки.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Манчестер Юнайтед Руй Витория
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
02:58 Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому
02:51 Слуцкий: приму любое решение руководства «Халл Сити»
02:37 «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча
02:36 Ди Франческо: это победа «Ромы», Рима и наших болельщиков
02:31 «Рома» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча
02:27 Хайнкес: занять первое место в группе «Баварии» будет сложно
02:25 «Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
02:22 Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ
02:20 Витория: «Бенфика» переживает этап, который был бы сложным для любой команды
02:18 Эль-Шаарави: «Рома» провела идеальный матч, навсегда запомню этот вечер
02:13 Дзагоев признан лучшим игроком матча «Базель» — ЦСКА
02:10 Конте: игра «Челси» во втором тайме разочаровала, «Рома» проявила больше желания
02:07 Бензема — Линекеру: трудно принять критику экс-футболистов, ставших журналистами
01:59 Куртуа: не знаю, куда пропал бойцовский дух «Челси»
01:53 Тренер «Карабаха»: игра с «Атлетико» в меньшинстве помогла нашему прогрессу
01:48 Бабаев: после первого тайма расценивали ход матча довольно пессимистично
01:44 Сухи: я сыграл не лучшим образом, когда ЦСКА забивал второй гол, и разочарован
01:42 Р. Гусев: ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды
01:38 Гончаренко: ЦСКА ещё раз показал, что у нас всё в порядке с характером
01:36 Гончаренко: не согласен, что обойма ЦСКА — это 13-14 человек
01:30 Бускетс: из 100 матчей, в которых играем так, как играли в Греции, выигрываем 95
01:21 Дзагоев: Сухи по-спартаковски помог ЦСКА, он тронул мяч, я вышел один на один
01:14 Пономарёв: второй тайм матча с «Базелем» – лучший в сезоне для ЦСКА
01:13 Вернблум: возвращение Дзагоева позволило добиться успеха в матче с «Базелем»
01:11 «Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча с «Севильей»
00:53 «Барселона» не забила в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года
00:44 Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет играть на ничью в матче с «Наполи»
00:42 «Халл Сити» проиграл «Мидлсбро» в домашнем матче Чемпионшипа
00:38 «ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:38 «Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»
00:38 «Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции
00:36 ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
31 октября 2017, вторник
23:55 Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
23:45 Свилар — самый молодой автор автогола и отбитого пенальти в Лиге чемпионов
23:40 Каррера: фанатов «Спартака» будет очень не хватать в гостевом матче с «Севильей»
23:30 Братья Березуцкие достигли отметки в 1000 матчей на двоих за ЦСКА
23:27 Давид Сильва: каждую ночь молюсь за победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:17 Капитан «Томи» Войдель уходит из клуба по семейным обстоятельствам
23:01 Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге чемпионов
23:01 Фанатов «Наполи» и «Манчестер Сити» не пустят на матч с ремнями
22:49 Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов
22:46 Тренер «Базеля»: мы ещё ничего не добились, нужно побеждать ЦСКА
22:26 Каррера: топ-игрок Глушаков или нет, скажу ему лично
22:22 Каррера: «Спартак» должен забыть, что было в матче с «Севильей» в Москве
22:21 Вертонген: не променял бы Кейна ни на одного игрока
Все новости RSS
Партнерский контент