Витория: «Бенфика» переживает этап, который был бы сложным для любой команды

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
«Результат, конечно, огорчает, особенно если учесть, как мы пропускали эти голы. Сейчас мы переживаем этап, который был бы сложным для любой команды, но мы всегда понимали, что именно мы должны делать в этом матче. Обычно победы приносила нам другая тактика, но сегодня решили сыграть именно так: насытить центральную зону, чтобы лишить „МЮ“ возможности создавать моменты. Впрочем, они всё равно забили, а мы — нет. Поздравляю „Юнайтед“, а мы продолжим стараться», — приводит слова Витории официальный сайт УЕФА.
Пока Месси мучился в Греции, Неймар продолжил голевую серию в ЛЧ
«ПСЖ» и «Бавария» досрочно выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона» и «Атлетико» сенсационно теряют очки.