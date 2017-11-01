Хайнкес: занять первое место в группе «Баварии» будет сложно

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат позволил мюнхенцам досрочно выйти в 1/8 финала турнира.
«Я знал, что сегодня нас ждёт очень сложный, изматывающий матч. В последнее время у нас был насыщенный график, к тому же мы много выкладывались на тренировках. Но это нормально. Думаю, сегодня мы хорошо играли на мяче, но временами „Селтик“ очень агрессивно шёл в атаку, создавал нам проблемы. Только в субботу мы провели тяжёлый матч против отличного соперника, а сегодня нас ждала очередная непростая игра. Разумеется, всё это требует от футболистов больших энергозатрат.
Важно, что мы уже вышли в плей-офф. Впрочем, из-за результатов личных встреч занять первое место нам будет сложно", — приводит слова Хайнкеса пресс-служба УЕФА.