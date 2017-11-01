«Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча

«Манчестер Юнайтед» дома со счётом 2:0 обыграл «Бенфику» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. На 45-й минуте Миле Свилар, который до этого отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля, отправил мяч в собственные ворота, а на 78-й минуте с 11-метровой отметки был точен Дейли Блинд.
После четырёх туров «МЮ» лидирует в группе А, набрав 12 очков. Далее расположились «Базель» и ЦСКА (по 6 очков), замыкает турнирную таблицу «Бенфика (0).
Видеообзор матча «МЮ» — «Бенфика» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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