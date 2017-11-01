Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1).
«Второй тайм покидали с чувством, что так надо было играть весь матч. Вратарь «Карабаха» показал отличную игру, а сам соперник очень хорошо оборонялся. Очевидно, что это не тот результат, который мы хотели. Как и в предыдущем матче с «Карабахом», а также в последних встречах с «Эльче», «Вильярреалом» и сегодняшней игре, мы действовали хорошо и должны были побеждать. Во втором тайме, повторюсь, мы играли так, что команда заслуживала победы. Но судьба распорядилась по-другому. Будем продолжать свою работу и прибавлять», — приводит слова Симеоне Azerisport.
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