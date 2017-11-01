Моуринью: в последние дни на тренировках Марсьяль не смазал ни одного пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в четвёртом туре Лиги чемпионов.
«Мы ещё не пробились в плей-офф. Мы одержали четыре победы — и всё равно этого недостаточно. Значит, мы должны набрать ещё одно очко в оставшихся двух матчах. Пусть лучше игру прокомментируют специалисты, чем я буду высказывать своё мнение. Мне платят за мою работу и за то, чтобы я каждый день выкладывался по полной.
Я более чем счастлив. Мы поменяли много игроков, нарушив привычный баланс. Мы внесли шесть изменений, тем не менее, забили дважды и победили. Это три очка для команды, это больше денег для клуба, ведь каждая победа в ЛЧ — дополнительные деньги. «Бенфика» сыграла хорошо, нам было тяжело. Они создали нам трудности, но мы всё равно взяли три очка", — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».
Португальский специалист также объяснил выбор пенальтистов в этом матче. В первом тайме удар с 11-метровой отметки не реализовал Антони Марсьяль, а во втором с «точки» отличился Дейли Блинд.
«Марсьяль не забил пенальти в первом тайме, а когда был назначен второй, его уже не было на поле. Другие игроки были рады взять на себя эту ответственность. Лукаку и Эррера были готовы пробить, но я выбрал Блинда. Это было моё решение. В последние дни на тренировках Марсьяль не смазал ни одного пенальти, а сегодня он не забил, так что иногда принятые решения бывают неправильными», — сказал Моуринью.