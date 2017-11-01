Курзава: не ожидал забить три мяча «Андерлехту», ведь я защитник

Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (5:0). В этой встрече 25-летний француз отметился хет-триком.
«Этот хет-трик обеспечил мне огромное удовольствие — это первый хет-трик в моей профессиональной карьере. Мы получали удовольствие от своей игры сегодня и попутно принесли массу положительных эмоций болельщикам. Не ожидал забить три мяча, ведь я защитник. Прежде я, конечно, забивал, но три мяча — это много. Но надо отдать должное партнёрам: без них я бы эти три гола не забил.
Мы поставили перед собой задачу не пропускать. И сейчас мы много забиваем и вообще не пропускаем. И это заслуга всей команды: от нападающих до защитников и вратаря. Мы решили задачу выхода из группы, но надо выиграть оставшиеся матчи, чтобы застолбить первое место.
Всё дело в уверенности. Я и сам много тружусь изо дня в день, понемногу восстанавливая уверенность в себе. Сегодня чувствовал себя немного лучше, чем обычно, и надеюсь, что так будет и впредь», — приводит слова Курзава пресс-служба УЕФА.
Посмотреть видео всех голов матча можно на официальном сайте УЕФА.