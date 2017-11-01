Тренер «Базеля»: мы должны верить, что можем выйти в плей-офф

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2).
«Не хотели отходить так глубоко, но выход Дзагоева на поле доставил нам проблемы. Соперник стал намного лучше работать с мячом. Хотя игра была в наших руках и мы могли рассчитывать на большее. За такие нелепые ошибки в Лиге чемпионов наказывают. Мы сильно расстроены, поскольку были близки к большому достижению, но не смогли ухватиться за свой шанс. Тем не менее оцениваю ситуацию как позитивную. Мы должны верить, что можем выйти в плей-офф. Не сомневаюсь, что у нас будут шансы в оставшихся играх», — приводит слова Вики Kicker.
Турнирное положение в группе A: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 6; 4. «Бенфика» — 0.