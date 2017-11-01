Бензема: надеюсь, смогу сыграть за сборную Франции на ЧМ-2018 в России

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что мечтает вернуться в состав сборной Франции и сыграть на чемпионате мира 2018 года в России.
«Конечно, я хочу вернуться в сборную. Какой футболист не мечтает сыграть на чемпионате мира? Надеюсь, что смогу сыграть за сборную Франции в России. Я стараюсь изо всех сил в клубе. Посмотрим, каким будет конечный результат», — приводит слова Бензема AS.
Ранее известный французский специалист Ги Ру раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама и руководство французской федерации футбола за игнорирование Бензема.
Насри: мне жаль Бензема, он очень хочет вернуться в сборную Франции